Рассерженные экс-работники полезли через забор, чтобы добиться зарплаты за 5 месяцев в Алматы

Экс-сотрудники компании, с которой акимат разорвал договор, не могут пятый месяц добиться выплаты своих заработных плат. Деньги не могут получить примерно 100 человек, передает сайт телеканала КТК.

Сотрудники, трудившиеся на частную компанию, которая занималась освещением в Алматы, пятый месяц, по их словам, не могут добиться зарплаты. Один из экс-работников, инженер-проектировщик Шалкар Жексенбаев, заявил, что компания должна ему примерно полмиллиона тенге с расчетными – за август и сентябрь, – но пока этих денег мужчине не выплатили.

С такой же проблемой столкнулись около 100 сотрудников – общая сумма, которую им задолжали, превысила 18 миллионов. Экс-работники утверждают, что в штат их принимали официально, договоры заключили, в администрации обещали выдать на руки копии, но в итоге ничего не произошло. Кроме того, компания не уплачивала налоги, не отчисляла пенсионные и деньги за медстраховку.

Чтобы получить деньги, бывшие работники в очередной раз собрались около здания подрядчика, но войти внутрь им помешал замок на заборе, хотя внутри находились люди. Тогда некоторые из них перелезли через него и долго стучались в дверь. По словам корреспондента, попасть внутрь так и не удалось – рассерженные люди стали звонить руководству компании, но никто не ответил: ни первые лица, ни финдиректор.

Несколько недель назад гендиректор данной организации рассказал, что акимат расторг с ними договор, не выплатив все деньги. Однако в городском акимате телеканалу эту информацию опровергли.

"Чиновники заявили: с фирмой рассчитались полностью, за пять лет ей выплатили почти 27 миллиардов. Договор с недобросовестным подрядчиком расторгли в середине октября. В департаменте экономических расследований сообщили: с их стороны никаких ограничений по счетам компании нет. Ведется разбирательство по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", – говорится в телесюжете.

Тем временем сотрудники, кому не выплатили зарплату, обратились в прокуратуру.

Источник: КТК

Напомним, в июне этого года аким Алматы Ерболат Досаев признал наличие проблемы освещения в городе. В сентябре акимат южной столицы заявил, что расторгает договор с поставщиком из-за возникших проблем с уличным освещением.

По их словам, частный партнер на протяжении всего периода сотрудничества неоднократно нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов ГЧП. А некоторые работы и вовсе были сданы с дефектами, и их консорциум не устранял в срок.

В середине октября акимат Алматы выиграл суд против частника – договор был расторгнут.

В итоге пострадали простые рабочие, которым так и не выплатили деньги с августа. Они несколько раз приходили к зданию экс-работодателя, требуя зарплаты.

"Акимат разорвал договор. Это же не касается нас. Мы же работали. Мы свою работу сделали. Мы у них не в долг просим. Мы свои честно заработанные деньги просим", – сказал ранее один из работников.

В самой подрядной организации тогда сообщили, что не знают, когда смогут отдать деньги сотрудникам. Так как акимат расторг с ними договор и не выплатил полную сумму.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что оплаты по договору с компанией приостановлены с июля 2023 года в связи с невыполнением частным партнером своих обязательств.

"Соответственно, ответственность перед сотрудниками по выплате заработной платы лежит на самой компании", – пояснили в ведомстве, подтвердив, что задолженности перед бывшим частным партнером не существует.