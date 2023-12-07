Водителя Mercedes, выехавшего на "встречку", задержали в Алматы

В полиции Алматы заявили, что задержали злостного нарушителя ПДД - водитель Mercedes выехал на встречную полосу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на новостном медиапортале МВД Polisia.kz, при мониторинге социальных сетей полицейские выявили факты нарушений ПДД водителем автомашины Mercedes.

"Сотрудники подразделения розыска местной полицейской службы задержали гражданина Н. 2004 года рождения, двигавшегося по полосе встречного движения по улице Гагарина в южном направлении.

Злостного нарушителя полицейские вычислили с помощью систем видеонаблюдения города. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК", - говорится в сообщении.

Материалы производства для принятия решения направлены в суд. Машину правонарушителя водворено на специализированную штрафную стоянку.

Отметим, в соответствии с частью 3 статьи 596 КоАП, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, влечет лишение права на управление транспортным средством на шесть месяцев.