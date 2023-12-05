"Это моя личная ответственность": министр Саясат Нурбек о трагедии в хостеле Алматы

На брифинге правительства главу МНВО спросили, чувствует ли он ответственность за трагедию в хостеле Алматы, поскольку среди погибших были студенты, пишет корреспондент NUR.KZ.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на вопрос, почему он не выехал на место пожара в Алматы, ответил, что был в зарубежной командировке.

"Но на место сразу же вылетел наш вице-министр и председатель комитета контроля Адлет Тойбаев.

Он сразу же вошел в состав правительственной комиссии и все это время находился в Алматы с нашим вице-министром. Я по прилете сразу же включился в работу и соответствующие решения были приняты к данному моменту", - сообщил Нурбек.

Главу Миннауки спросили, чувствует ли он и свою ответственность за трагедию в хостеле Алматы, поскольку среди погибших были студенты. Также министру напомнили, что Миннауки разрешило вузам расселять часть студентов в хостелах из-за нехватки общежитий.

"Я, как министр и член кабинета, несу ответственность за все, что происходит в нашей сфере. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что в 85 хостелах, с которыми заключены договоры наших высших учебных заведений, прошел мониторинг на соответствие высоким требованиям. Там таких инцидентов не было.

Нести ответственность за частные организации, которые такие услуги предоставляют в нарушение требований, я не могу. Но личную ответственность за всех студентов, за всю свою отрасль - я несу", - заявил Саясат Нурбек.

Касательно ответственности алматинских вузов, чьи студенты оказались в сгоревшем хостеле, министр добавил, что решение по ним будет принято после окончания работы правительственной комиссии.

Лишат ли указанные вузы лицензии, также пока не известно: министр науки и высшего образования добавил, что на практике в случае лишения вуза лицензии студентов распределяют в другие высшие учебные заведения.

Пожар в хостеле в Алматы

Утром 30 ноября в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП здесь находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивали как стабильное.

На место происшествия выезжали аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в южную столицу вылетел также глава МЧС Сырым Шарипханов.

Позже в ДП Алматы сообщили, что личности всех жертв установлены. Четверо из 13 погибших – иностранцы (двое – граждане России, двое – граждане Узбекистана), остальные девять – граждане Казахстана.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело, задержан арендатор хостела.

Между тем в Туркестанской области простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком, погибшим при пожаре в хостеле в Алматы 30 ноября. Его родные требуют наказать виновных.

Также установлена личность россиянина, погибшего при пожаре в хостеле в Алматы. Его тело доставят на родину.

Тем временем уроженец Туркестанской области Рамазан Амирали до недавнего времени был в списке погибших при пожаре в хостеле в Алматы. Однако он оказался живым.