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30-граудсный мороз, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

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Иней на ветках
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Резкое понижение температуры, метель и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу на сайте, днем 5-6 декабря в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от -2...+3 градусов до -7...-12 градусов, на западе области -15 мороза. В Костанайской области - резкое понижение температуры воздуха днем 5-6 декабря от 0...-5 градусов до -10...-15 градусов, а на западе области -18 мороза, 7 декабря ночью до -27...-32 градусов, на юге области до -23.

Завтра в Астане ожидается гололед. Ночью низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный будут порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с.

В Акмолинской области прогнозируют гололед. На западе, севере, востоке области - метель. На западе, юге области возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на большей части области порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

5 декабря на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются метель и гололед. Ночью и утром на севере, юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области во вторник возможно резкое понижение температуры воздуха днем от 0-5 до -10-15, на западе области -18.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере области Актюбинской области тоже ожидается гололед. На юге, в центре области - туман. В конце дня на западе, в центре области прогнозируется низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в конце дня на западе, в центре области порывы 18 м/с.

На западе, востоке, юге Павлодарской области синоптики обещают метель и гололед. Ветер юго-западный на западе, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.

Завтра днем в южной половине Западно-Казахстанской области ожидается метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем в южной половине области порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем в центре, на юго-востоке Костанайской области прогнозируют гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на большей части, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на юге, в горных районах области Жетісу будет туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

5 декабря днем на западе, севере, в центре области Абай возможны низовая метель, гололед. Ночью на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области, согласно прогнозу на 5 декабря, будет низовая метель. На севере, востоке, юге области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области - осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049098-30-graudsnyy-moroz-gololed-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/

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