Иностранок, работавших в 13 секс-притонах Алматы, водворили в приемник (видео)

За минувшие выходные в ходе рейдов сотрудники МВД выявили в Алматы 13 секс-притонов. Там они задержали 14 иностранок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

В минувшие выходные полицией были проведены рейдовые мероприятия, в результате которых в Алматы выявили 13 секс-притонов. Сообщается, что в основном они функционировали под видом салонов боди-массажа.

Услуги клиентам оказывала 51 девушка легкого поведения, 14 из них – гражданки Узбекистана и Кыргызстана. Иностранок водворили в приемник-распределитель.

В целом в отношении работниц интим-индустрии составлено 67 административных протоколов по статьям 449 и 492 КоАП. В отношении собственников помещений, заведомо предоставленных для занятия проституцией, возбуждено 13 административных протоколов по статье 450 КоАП.

Ранее сегодня в МВД сообщили о результатах рейдовых мероприятий по Казахстану. Так, в одном из притонов нашли женщину, числившуюся пропавшей без вести 18 лет назад.

Добавим, согласно статье 450 КоАП, предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 492 КоАП, проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, влечет: