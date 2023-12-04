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30 лет независимости Казахстана

Пропавшую 18 лет назад женщину нашли в одном из притонов Казахстана

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Задержание девушек
Задержание девушек. Фото: polisia.kz

Сотрудники МВД выявили десятки фактов предоставления помещений для занятия проституцией, а также факты сводничества за первые сутки рейдов по Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, только за первые сутки проведения рейдов выявлено свыше 70 фактов предоставления помещений для занятия проституцией, по которым виновных привлекли к административной ответственности по статье 450 КоАП РК. Кроме того, зарегистрировано пять фактов сводничества.

Помимо этого, правоохранители заявили, что раскрыли ранее совершенную кражу 3 млн тенге у жителя Семея, который получал от девушки услуги интимного характера. Последнюю заподозрили в похищении его банковской карты.

В Атырауской области обнаружили женщину, которая 18 лет числилась как без вести пропавшая в Туркестанской области.

"При опросе она рассказала, что в 16 лет, в 2005 году, из-за ссоры с родителями она ушла из дома и жила в разных городах страны. С тех пор она не общалась с близкими. Работала уборщицей в различных заведениях в Алматы и Шымкенте. А несколько дней назад приехала в город Кульсары", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В итоге девушка связалась с родными. Сообщается, что гражданка не имеет документов, удостоверяющих личность, и находится под контролем полиции.

Полиция продолжит рейдовые мероприятия.

Отметим, согласно статье 450 КоАП, предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Недавно в МВД сообщили о секс-притоне в Алматы, в котором работали гражданки Узбекистана. Факт организации и содержания притона для занятия проституцией и сводничества также выявили в Костанае.

Также недавно в элитном ЖК Highvill в Астане был выявлен притон для занятия проституцией. Предполагаемым организатором была семейная пара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048927-propavshuyu-18-let-nazad-zhenschinu-nashli-v-odnom-iz-pritonov-kazahstana/

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