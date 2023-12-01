Подделывают голоса родных: о новом способе обмана предупредил казахстанцев Нацбанк

Казахстанцев предупредили об участившихся случаях обмана по телефону, при котором используется искусственный интеллект, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк РК.

"Злоумышленники заблаговременно собирают сведения о близких родственниках и знакомых из открытых источников. Это социальные сети, взломанные базы данных и персональные данные, размещенные в интернете. Далее злоумышленниками совершаются телефонные звонки с неизвестных или анонимных номеров для записи голосовых данных", – говорится на официальном сайте НБК.

Далее, используя полученные голосовые записи и программы, обработанные с помощью ИИ, мошенники выдают себя за родственников или близких потенциальных жертв, чтобы обманывать их.

Казахстанцев призвали быть бдительными при получении таких звонков, не раскрывать персональные данные, не устанавливать мобильные приложения, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить деньги неизвестным лицам.

Если вы все же столкнулись с мошеннической схемой, следует обратиться в полицию.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477.

В сентябре сообщалось, что в Казахстане появился новый вид мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах, а также крадет деньги. Потенциальным жертвам присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой можно выразить свою поддержку.

Позже полиция рассказала о самых распространенных способах мошенничества, на которые могут попасться граждане.

Недавно мы писали, что за 2022-2023 годы в Казахстане в ловушку кредитных мошенников попалось почти 8 тыс. заемщиков. Общая сумма ущерба составила 14,6 млрд тенге.