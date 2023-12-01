Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Четверых детей забрали органы опеки у жительницы Павлодарской области

Опубликовано:

Дети делают уроки на планшете
Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Жительницу Павлодарской области ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего ухода за детьми - четверых детей казахстанки разместили в госучреждениях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, ранее в полицию обратилась жительница Успенского района. Она пожаловалась на своего сожителя, устроившего в доме скандал.

"Прибывшими полицейскими установлено, что женщина распивала алкоголь со своей знакомой, на этой почве у нее с сожителем произошел конфликт. Согласно заключению медицинского освидетельствования, женщина и сожитель находились в алкогольном опьянении средней степени", - говорится в сообщении полиции.

Участковый составил на сожителя женщины протокол по части 1 статьи 73 КоАП РК, материал направлен в суд.

Выяснилось также, что женщина на иждивении имеет четверых несовершеннолетних детей.

"На момент отработки вызова в доме царила антисанитария, отсутствовали условия для полноценного проживания детей. В связи с чем за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних в отношении матери составлен адмпротокол по статье 127 КоАП РК", - добавили в правоохранительных органах.

Поведение матери четверых детей рассмотрели на заседании районной Комиссии по делам несовершеннолетних. В итоге комиссия решила ограничить женщину в родительских правах. Материал органами образования готовится в суд.

"Совместно с органами опеки все дети определены в государственные учреждения: двое детей 8 и 12 лет направлены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Павлодаре, еще двое детей 2 и 4 лет определены в областной Дом ребенка", - заключили в полиции.

Напомним, ранее в ювенальной полиции Алматы рассказали, в каком случае казахстанцев могут лишить родительских прав.

В правоохранительных органах подчеркивали, что лишение родительских прав - это крайняя мера, когда проводимая органами профилактика не действует.

"Если установлено, что семья, к примеру, употребляет алкогольные напитки, семья ставится на учет, материал рассматривается на комиссии. Семья систематически проверяется по месту жительства. Родители ставятся на учет в наркологию, семья находится под контролем.

Бывает, семьи исправляются. В течение 6 месяцев мы можем их привлечь к административной ответственности. Материал собирается и передается в суд. В суде родитель понимает, что может лишиться родительских прав и потерять детей", - объяснила подполковник полиции Жанна Шожанова.

Если родители продолжают злоупотреблять спиртным или в семье происходит насилие, то органы опеки собирают материалы для межведомственной комиссии.

"Далее органами опеки материал направляется в суд, где родители ограничиваются или лишаются родительских прав", - поясняла Шожанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048555-chetveryh-detey-zabrali-organy-opeki-u-zhitelnitsy-pavlodarskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.