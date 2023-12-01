Четверых детей забрали органы опеки у жительницы Павлодарской области

Жительницу Павлодарской области ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего ухода за детьми - четверых детей казахстанки разместили в госучреждениях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, ранее в полицию обратилась жительница Успенского района. Она пожаловалась на своего сожителя, устроившего в доме скандал.

"Прибывшими полицейскими установлено, что женщина распивала алкоголь со своей знакомой, на этой почве у нее с сожителем произошел конфликт. Согласно заключению медицинского освидетельствования, женщина и сожитель находились в алкогольном опьянении средней степени", - говорится в сообщении полиции.

Участковый составил на сожителя женщины протокол по части 1 статьи 73 КоАП РК, материал направлен в суд.

Выяснилось также, что женщина на иждивении имеет четверых несовершеннолетних детей.

"На момент отработки вызова в доме царила антисанитария, отсутствовали условия для полноценного проживания детей. В связи с чем за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних в отношении матери составлен адмпротокол по статье 127 КоАП РК", - добавили в правоохранительных органах.

Поведение матери четверых детей рассмотрели на заседании районной Комиссии по делам несовершеннолетних. В итоге комиссия решила ограничить женщину в родительских правах. Материал органами образования готовится в суд.

"Совместно с органами опеки все дети определены в государственные учреждения: двое детей 8 и 12 лет направлены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Павлодаре, еще двое детей 2 и 4 лет определены в областной Дом ребенка", - заключили в полиции.

Напомним, ранее в ювенальной полиции Алматы рассказали, в каком случае казахстанцев могут лишить родительских прав.

В правоохранительных органах подчеркивали, что лишение родительских прав - это крайняя мера, когда проводимая органами профилактика не действует.

"Если установлено, что семья, к примеру, употребляет алкогольные напитки, семья ставится на учет, материал рассматривается на комиссии. Семья систематически проверяется по месту жительства. Родители ставятся на учет в наркологию, семья находится под контролем.

Бывает, семьи исправляются. В течение 6 месяцев мы можем их привлечь к административной ответственности. Материал собирается и передается в суд. В суде родитель понимает, что может лишиться родительских прав и потерять детей", - объяснила подполковник полиции Жанна Шожанова.

Если родители продолжают злоупотреблять спиртным или в семье происходит насилие, то органы опеки собирают материалы для межведомственной комиссии.

"Далее органами опеки материал направляется в суд, где родители ограничиваются или лишаются родительских прав", - поясняла Шожанова.