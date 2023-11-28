Казахстанец скончался после лечения методами "восточной медицины": осужден астанчанин

Житель столицы осужден за то, что занимался нетрадиционной восточной медициной, что повлекло по неосторожности смерть человека, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Гособвинителем доказана вина осужденного, занимавшегося нетрадиционной восточной медициной, повлекшей по неосторожности смерть человека.

"Осужденный, не имея соответствующих сертификатов и лицензии, занимался медицинской деятельностью. Потерпевшему, обратившемуся в клинику с жалобой на сонливость, введена инъекция нелицензированного в РК препарата, после которой его самочувствие резко ухудшилось. Пациент, не приходя в сознание, спустя время скончался", - сообщает прокуратура.

По заключению экспертизы, причиной смерти явился анафилактический шок.

Приговором суда виновного осудили с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

В конце июля мы писали о том, что в Карагандинской области в одной из больниц скончался трехлетний ребенок. Родители мальчика обвинили врачей в его смерти. По словам матери малыша, она целых пять раз обращалась к медикам.

По словам мамы мальчика, 12 июля они все вместе были на речке. Уже дома у сына поднялась температура, началась рвота. На следующий день вызвали местную медсестру, которая сделала жаропонижающий укол. Ночью, когда ребенку стало хуже, мать вызвала скорую. Но фельдшеры, по ее словам, не приехали, сославшись на то, что не обслуживают поселок Южный. Тогда утром женщина с сыном отправились в районную больницу. После этого она была у врачей еще несколько раз. Ребенок скончался.

В сентябре в Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации были избиты врач и медбрат.

После получения печального известия о кончине отца, сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ.

Позже стало известно о том, что родные скончавшегося мужчины собираются судиться с врачами.