Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов из-за сильного ветра и гололеда

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана на вторник, 28 ноября. Ожидаются туманы, гололед и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидроемет".

Как говорится на официальном сайте метеослужбы, 28 ноября днем на севере Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман.

Завтра на юге, западе Северо-Казахстанской области тоже возможны туман и гололед. Ветер восточный, юго-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Днем 29, ночью и утром 30 ноября в горных районах Жамбылской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). 28-30 ноября на юге, в горных районах - туман. А 30 ноября в горных районах - гололед. 28-30 ноября ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, 29 ноября днем порывы 23-28 м/с.

28 ноября на востоке, севере, юге области Абай ожидается туман.

Завтра на севере, юге Восточно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

Во вторник в Мангистауской области усилится ветер - северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы до 15-20 м/с.

Завтра в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с.

Предстоящей ночью на севере-востоке Атырауской области пообещали туман. Ветер северо-западный на востоке, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

28 ноября ночью на юге Павлодарской области тоже ожидается туман.

Во вторник на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области возможен гололед. Ночью и утром на севере, востоке области будет туман.

На востоке Костанайской области ожидается гололед, а на западе, севере области - туман.

Завтра на севере Карагандинской области прогнозируют туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе области ожидаются порывы 18 м/с.

28 ноября на севере, востоке области Ұлытау синоптики обещают туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области ожидаются порывы 18 м/с.

При тумане водителям рекомендуется: