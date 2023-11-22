Сотни пробирок с кровью: на страшную находку наткнулись прохожие под Алматы (видео)

Недалеко от Большого Алматинского канала прохожие обнаружили сотни и пробирок. Многие были наполнены кровью, некоторые были разбиты, передает телеканал КТК.

На страшную находку прохожие наткнулись на склоне недалеко от села Кызылшарык, рядом же находится Большой Алматинский канал. На видео, снятом очевидцем, видны сотни пробирок. Сообщается, что многие были наполнены кровью, некоторые разбиты.

Прибывшие на место специалисты установили, что пробирки были ветеринарные. Их применяли для анализа крови животных на бруцеллез. Склянки собрали и уничтожили, почву продезинфицировали.

"На месте выброса мы собрали всего 610 пробирок. После 17 апреля мы этими пробирками не пользовались. Теперь – эти пробирки, которые мы обнаружили там, на месте скопления, они были относительно свежие. Маркировка маркером там еще хорошо сохранилась. Поэтому мы примерно предположили: где-то около месяца назад, может быть, чуть меньше они были выброшены на это место", – рассказал руководитель ветеринарной станции Енбекшиказахского района Еркин Биханов,.

В настоящее время полицейские разыскивают тех, кто выкинул опасный мусор недалеко от трассы. Нарушителям грозит штраф за загрязнение окружающей среды.

При этом, как отмечают ветеринары, такие пробирки свободно продаются в аптеках, поэтому купить их мог кто угодно.

Напомним, в 2019 году использованные шприцы, пробирки с кровью, халаты и другое оборудование были найдены на участке дороги возле села Ключи Шортандинского района. Это буквально в тридцати километрах от столицы.