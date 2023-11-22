Россиянку депортировали из Казахстана за нарушение закона

Суд в Астане обязал гражданку России покинуть Казахстан в течение месяца за нарушение миграционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

"При оформлении международного рейса сообщением Астана – Санкт-Петербург на линии паспортного контроля была выявлена гражданка Российской Федерации В., которая вместо паспорта предъявила справку Генконсульства РФ в Алматы", – говорится на сайте столичных судов.

Как установил специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям Астаны, гражданка В. пересекла госграницу Казахстана с частной целью, однако по истечении срока не выехала из страны. В ходе заседания свою вину она признала.

Обстоятельства правонарушения, помимо пояснения самой женщины, подтвердились материалами дела, протоколом об АП, свидетельством ГК РФ, данными информационного сервиса.

В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учел признание вины гражданки В., отягчающих обстоятельств не установлено.

Так, ее признали виновной в совершении правонарушения по части 4 статьи 517 КоАП. Судом было решено выдворить ее за пределы Казахстана в течение месяца со дня вступления постановления в законную силу.

Согласно части 4 статьи 517 КоАП, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного срока, влечет штраф в размере 25 МРП (чуть более 86 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.