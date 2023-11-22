Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Плюющихся и справляющих нужду на улице горожан начали наказывать в Семее (видео)

Опубликовано:

Полицейский вносит данные в планшет
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

На востоке Казахстана начали активно штрафовать любителей мусорить, плеваться и бросать окурки. Нарушителей вычисляют с помощью камер наблюдения, передает сайт телеканала КТК.

Полицейские Семея устроили специальный рейд, чтобы привлечь к ответственности тех, кто мусорит в общественных местах. К ответственности привлекают горожан, бросающих на улицах окурки или шелуху от семечек. Штраф или арест ждет также любителей справить нужду в общественном месте.

Как рассказали в полиции области Абай, мобильные группы работают круглосуточно. Уже зарегистрировано больше 700 подобных нарушений. Самое распространенное из них – это плевки.

Правоохранители напоминают, что за плевки на улице предусмотрена административная ответственность, в том числе и административный арест.

"60 фактов мелкого хулиганства, в том числе и за выброс окурков и плевки. В соответствии со статьей 434 Кодекса об административных правонарушениях уже ужесточена ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере более 60 тысяч тенге или от пяти до 10 суток ареста", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции области Абай Дина Амренова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046959-plyuyuschihsya-i-spravlyayuschih-nuzhdu-na-ulitse-gorozhan-nachali-nakazyvat-v-semee-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.