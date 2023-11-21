Остановку снова разбили в Астане: задержан подозреваемый (видео)

В Астане полицией задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Ему грозит крупный штраф или арест до 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД РК, в Казахстане стартовала широкомасштабная операция “Правопорядок”, которая направлена на построение безопасного общества.

В частности, увеличена плотность нарядов на улицах. Проверяются также дачи, стройки, рынки, съемные квартиры и другие места, где могут быть нарушения нашего законодательства.

Основной упор, как отмечается на медиапортале, делается на принцип “нулевой терпимости” к любым мелким правонарушениям, а также в сфере семейно-бытового насилия и дорожной безопасности.

"За первый день ОПМ по стране пресечено 17,5 тысяч административных правонарушений, из них порядка 700 в сфере семейно-бытовых отношений, 40 фактов повреждения чужого имущества, почти две тысячи фактов загрязнения мест общего пользования, около 500 нарушений тишины. Задержано более 100 пьяных за рулем и 220 лишенников, 18 преступников, находящихся в розыске. Раскрыто 128 ранее совершенных преступлений", - приводят статданные на портале.

К примеру, полицией Астаны задержан мужчина, разбивший стекло теплой остановки.

"Поступило сообщение о том, что по улице Биржан сала неизвестный разбил стекло остановки. На место был направлен автопатруль. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 18-летний житель города. В отношении него возбуждено административное производство по статьям 147-1 и 434 части 1 КоАП, что влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток", - говорится в сообщении.

Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения, а нарушитель помещен в камеру временного содержания.

Об аналогичном случае мы сообщали ранее. Жителя Астаны, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские позже установили его личность и привлекли к ответственности.

Позже был арестован второй участник инцидента с выбитым стеклом на автобусной остановке в Астане.