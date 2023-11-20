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Водитель Lada наездил штрафов на 6 миллионов тенге в Туркестанской области

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Водитель рядом с патрульным
Водитель со штрафом в 6,2 млн тенге. Фото: polisia.kz

Автолюбитель в Туркестанской области, накопив более 6 млн тенге штрафов, продолжал и дальше ездить на своем авто. Машину у штрафника изъяли, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, к дежурному ЦОУ ДП Туркестанской области поступил сигнал через автоматизированную систему “Коргау”.

"Выяснилось, что по трассе Алматы-Ташкент-Термез движется автомобиль Lada Largus, на котором имеется задолженность по неоплаченным штрафам на сумму около 6,2 млн тенге. Дежурный ЦОУ сразу же ориентировал сотрудников батальона патрульной полиции, несущих службу в данном районе, для остановки автотранспорта и принятия законных мер", - говорится в сообщении на медиапортале.

В итоге инспекторы патрульной полиции водителя с многомиллионными штрафами остановили, а авто водворили на штрафстоянку. С мужчиной проведена разъяснительная беседа.

В начале года мы сообщали о том, что в Казахстане значительно увеличились штрафы за нарушение ПДД.

Весной в Атырау с десятками неоплаченных штрафов на сумму почти в миллион тенге задержали автолюбителя.

Летом в Таразе стражи порядка задержали нарушителя ПДД. По данным полиции, общая сумма его штрафов превысила 900 тыс. тенге.

На веб-портале "Электронного правительства" сообщается, что проверить наличие штрафа и уплатить его можно через онлайн-услугу на следующих сайтах:

  • на сайте Qamqor;
  • на сайте Казпочты;
  • на веб-портале "Электронного правительства";
  • на сайтах банков и в их мобильных приложениях. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046706-voditel-lada-naezdil-shtrafov-na-6-millionov-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/

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