Стали нападать на людей: в ВКО заявили об участившихся нападениях волков

В Восточно-Казахстанской области отмечается значительное увеличение популяции волков. Они стали нападать не только на домашний скот, но и на людей, сообщает Altaynews.kz.

Как сообщает издание, меры по сокращению популяции хищников не принимались в ВКО уже два года, вследствие чего значительно увеличилась их численность. С этой проблемой местные граждане обратилось к акиму Восточно-Казахстанской области Ермеку Кошербаеву.

"Волки нападают на домашний скот, заходят на территорию населенных пунктов. Более того, были зафиксированы случаи нападения на людей. По словам аксакалов, отстрел необходимо производить сейчас, когда выпадет первый снег, и в феврале", - говорится в публикации.

Отмечается, что для решения проблемы планируется провести работу на законодательном уровне, чтобы выдавать лицензии охотникам на отстрел волков. Это и сократит популяцию волков.

В начале октября мы сообщали о том, что дикие волки стали нападать на скот в Костанайской области.

В мае прошлого года сельчане на западе Казахстана сообщали о том, что волки стали нападать на домашний скот. Фермеры несли убытки, так как в регионе был введен лимит на отстрел хищников.

Нашествие волков переживают не только регионы Казахстана. Европейская комиссия заявила, что резкий рост популяции волков в странах Евросоюза привел к тому, что они стали представлять настоящую опасность для фермерских хозяйств и человеческой жизни.