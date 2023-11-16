Мужчина разбил лобовое стекло автобуса в Астане (видео)

Стоявший рано утром на остановке житель Астаны разбил лобовое стекло автобуса. Его личность установили, затем мужчину подвергли административному аресту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Житель Астаны, стоявший на остановке по улице Иманова, разбил лобовое стекло маршрутного автобуса. Инцидент произошел 16 ноября в 05:50. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

34-летнего нарушителя задержали. Вскоре после этого решением специализированного межрайонного административного суда Астаны его арестовали на 15 суток.

Согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство наказывается: