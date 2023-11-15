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Землетрясение произошло близ Алматы

Опубликовано:

Земля
Земля. Иллюстративное фото: Lloyd Cluff / Getty Images

В 327 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая, в городе Текели ощущалось 2 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Жетісу.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 15 ноября в 20 часов 17 минут 31 секунду по времени Алматы зарегистрировано землетрясение в 327 км на северо-восток от южной столицы на территории Китая", – говорится в сообщении ДЧС области Жетiсу.

Магнитуда составила 5,2, подземные толчки зафиксированы на глубине 5 километров.

При этом в городе Текели ощущалось 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что при первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество в доме.

Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков – пять и выше баллов), если вы оказались в помещении на втором этаже и выше, не покидайте его. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Также можно залезть под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Нужно держаться подальше от окон и тяжелой мебели и не пользоваться лифтом.

Если землетрясение застало вас на улице, нужно отойти подальше от зданий и линий электропередач, не подходить к оборванным электрическим проводам, не бегать вдоль домов и не входить в них.

Важно помнить, что очень редко во время землетрясения причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045955-zemletryasenie-proizoshlo-bliz-almaty/

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