"Зарабатывать большие деньги": видео с Нурланом Сабуровым используют для обмана казахстанцев

В соцсетях появилось видео, на котором стендап-комик Нурлан Сабуров якобы рекламирует приложение онлайн-казино, недавно вышедшее в Казахстане. Данный ролик является фейком, передает Stopfake.kz.

Как сообщают фактчекеры, на распространяемом в соцсетях видео, в котором известный стендап-комик Нурлан Сабуров якобы рассказывает о новом приложении онлайн-казино, позволяющем "зарабатывать большие деньги", используется фальшивая озвучка.

"Этот прием давно применяют для рекламы сомнительных или откровенно мошеннических способов заработка, используя видеозаписи выступления известных людей или фрагменты телепередач. (…) Главной целью мошенников было убедить пользователей перейти на фишинговый сайт", – говорится в материале.

Отмечается, что за основу ролика было взято интервью Сабуров с предпринимателем и блогером Александром Соколовским, которое вышло в прошлом месяце.

Скриншот: stopfake.kz

В беседе он рассказывал про обратную сторону известности, делился фактами про свою семью и планами на будущее. Однако ни о каком онлайн-казино Сабуров не упоминает.

"Реклама онлайн-казино от имени Нурлана Сабурова не что иное, как обман пользователей", – подчеркнули фактчекеры.

Напомним, в конце октября в Казнете появился созданный злоумышленниками видеоролик с участием президента Касым-Жомарта Токаева, якобы рекламировавшего "проект Павла Дурова".

В начале ноября в соцсетях вновь появилась реклама, в которой якобы от лица президента рассказывается о новом финпроекте.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.