Зараженные сибирской язвой земли отдали под выпас скота на востоке Казахстана (видео)

Сразу в нескольких районах Восточно-Казахстанской области под пастбища и сенокосы выдавали земли, где ранее захоранивали зараженных сибирской язвой животных, передает сайт телеканала КТК.

Нарушения выявили сотрудники Антикора. Они установили, что в некоторых районах области опасные территории, на которых находились скотомогильники для больных животных, использовались в сельском хозяйстве, а рядом с большей частью захоронений расположены жилые дома или другие постройки.

Так, например, в Курчумском районе в 10 минутах ходьбы от скотомогильника находится школа. А в Тарбагатайском в 250 метрах от такой зоны построен жилой дом. При этом по нормам зона отчуждения должна составлять минимум километр.

В областном центре - Усть-Каменогорске - обнаружили захоронение, где ограждение и предупредительные знаки и вовсе отсутствуют.

В Антикоре все это сочли признаком того, что чиновники перестали мониторить объекты, где когда-то хоронили больной скот. За это госслужащих обещают наказать.

При этом в ведомстве уверяют, что населению, несмотря на опасное соседство с зараженными территориями, ничего не угрожает.

"По некоторым сибиреязвенным захоронениям разница есть в сведениях. Например, местные исполнительные органы, акиматы не владеют информацией, где эти скотомогильники есть. Перезахоранивать никто ничего не будет, изменять сейчас уже ничего не нужно. Но хотя бы их нужно обозначать, ограждать, чтобы не было доступа к ним, и предпринимать меры, чтобы приводить в соответствие", - сообщил руководитель управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Архат Бейсембаев.

Источник: КТК

Напомним, в конце августа в одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Они были госпитализированы, а сам поселок - закрыт на карантин.

Позже число заболевших сибирской язвой в Акмолинской области увеличилось. При этом у нескольких человек результаты анализов на сибирскую язву были отрицательными, но имелись все симптомы заболевания. Среди заболевших оказался несовершеннолетний.

В сентябре в одном из поселков области Абай объявили режим ЧС из-за сибирской язвы.

А в октябре сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области. Один из них позже умер в больнице, второй - попал в реанимацию.

Согласно информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis - грамположительной палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако, когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса либо, редко, при введении зараженных запрещенных наркотиков.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).

Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица.