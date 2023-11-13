Женщину с ножом на заправке в Алматы сняли на видео: ее задержали

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена женщина с ножом на одной из заправок города. В пресс-службе ДП города Алматы сообщили о ее задержании, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kris_p_almaty опубликованы кадры, на которых женщина с ножом стоит в помещении и с кем-то говорит. В описании к видео говорится, что действие происходит на одной из заправок Алматы.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, женщину задержали.

"Женщина задержана и доставлена экипажем патрульной полиции в отдел полиции при УП Медеуского района.

Она в неадекватном состоянии.

Женщина передана для оказания квалифицированной помощи медикам психологического профиля", – рассказали в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в сентябре в Семее около Перинатального центра стражи порядка задержали женщину, в руках которой был нож. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

В октябре в соцсетях появилась информация о том, что в Медеуском районе Алматы в здании БЦ "Арай" произошло нападение на мужчину, ему нанесли ножевое ранение. В полиции сообщили, что проверяют данную информацию.