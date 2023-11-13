Годовалый малыш проглотил кольцо в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске годовалый малыш проглотил кольцо. И пока карета скорой ехала на вызов, помощь по телефону оказал диспетчер станции скорой медпомощи, сообщает YK-news.kz.

Как сообщает издание со ссылкой на управление здравоохранения ВКО, на «103» поступило сообщение о том, что годовалый ребенок случайно проглотил кольцо. И это стало причиной блокировки дыхательных путей, что вызвало удушье.

«Пока бригада мчалась на вызов, диспетчер ССМП (станции скорой медпомощи) Елдос Әнуарханов консультировал взрослых по телефону и объяснил, как делать прием Геймлиха. К счастью, все действия прошли успешно, и ребенок задышал», - говорится в сообщении издания.

Ранее мы рассказывали о случае в Жамбылской области, где ребенок проглотил соску, и его пришлось прооперировать. В июне мы рассказывали историю семьи из Алматы, в которой маленький ребенок проглотил марганцовку, после чего утратил возможность есть и дышать без трубок.

Врачи рекомендуют при возникновении такой ситуации немедленно везти пострадавшего в медицинское учреждение.

Также рекомендуется не давать детям предметы, которые они могут проглотить, не играть с мелкими предметами и следить за детьми.