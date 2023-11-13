Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Годовалый малыш проглотил кольцо в Усть-Каменогорске

Опубликовано:

Ребенок держит за палец взрослого
Рука малыша. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Усть-Каменогорске годовалый малыш проглотил кольцо. И пока карета скорой ехала на вызов, помощь по телефону оказал диспетчер станции скорой медпомощи, сообщает YK-news.kz.

Как сообщает издание со ссылкой на управление здравоохранения ВКО, на «103» поступило сообщение о том, что годовалый ребенок случайно проглотил кольцо. И это стало причиной блокировки дыхательных путей, что вызвало удушье.

«Пока бригада мчалась на вызов, диспетчер ССМП (станции скорой медпомощи) Елдос Әнуарханов консультировал взрослых по телефону и объяснил, как делать прием Геймлиха. К счастью, все действия прошли успешно, и ребенок задышал», - говорится в сообщении издания.

Ранее мы рассказывали о случае в Жамбылской области, где ребенок проглотил соску, и его пришлось прооперировать. В июне мы рассказывали историю семьи из Алматы, в которой маленький ребенок проглотил марганцовку, после чего утратил возможность есть и дышать без трубок.

Врачи рекомендуют при возникновении такой ситуации немедленно везти пострадавшего в медицинское учреждение.

Также рекомендуется не давать детям предметы, которые они могут проглотить, не играть с мелкими предметами и следить за детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045482-godovalyy-malysh-proglotil-koltso-v-ust-kamenogorske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.