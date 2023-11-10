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Учителей и родителей накажут за "недетские игры" школьников в Павлодаре

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Дети с санками идут по дороге
Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

Скандал разгорелся вокруг одной из школ Павлодара. Выяснилось, что два четвероклассника этой школы склоняли к сексуальным действиям второклассника, передает Pavlodarnews.kz.

На заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева рассказала подробности произошедшего.

По словам замакима, трое школьников - два четвероклассника и один второклассник - живут по соседству и часто играют в доме одного из старших ребят. В конце сентября во время игр один из четвероклассников попытался принудить младшего совершить действия сексуального характера, сообщила Гладышева. Его сверстник снимал происходящее на телефон.

О произошедшем стало известно лишь на этой неделе. Как пояснила замакима, родители школьников между собой решили дело закрыть, таким образом пытаясь обезопасить детей.

"Изнасилования ребенка не было, но было принуждение к сексуальным действиям. По закону "О статусе педагога" руководство школы и учителя должны были сообщить в вышестоящие органы", - цитирует издание Гладышеву.

По итогам служебного расследования и заседания комиссии директора школы, завуча по воспитательной работе, социального педагога, психолога и классных руководителей всех трех школьников привлекут к административной ответственности. 

"В отношении родителей также инициировали привлечение к адмотвественности. Родителей четвероклассников – в связи с тем, что они не справляются с воспитанием детей, второклассника – за несвоевременно оказанную ребенку помощь и необращение в полицию", – дополнила замакима.

Материалы находятся в суде. Кроме того, после служебного расследования дисциплинарные меры в отношении педагогов примет и отдел образования города. Классный руководитель одного из четвероклассников уже уволилась из школы.

"Наша задача сейчас не столько наказать этих школьников, сколько оказать психологическую помощь. Все трое детей в состоянии стресса. Им надо помочь выбраться из пережитой ситуации", - добавила Гладышева.

Отмечается, что дети продолжают ходить на занятия и общаться между собой.

Ранее ситуацию комментировали в департаменте полиции региона - после появления сообщений о насилии правоохранители начали проверку.

"За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение умышленного деяния содержащего признаки уголовного правонарушения,  в отношении родителей 4 класса возбуждено административное производство по статье 127 части 3 КоАП РК. Материалы направлены в суд.

Кроме этого, за несообщение в полицию о данном факте в отношении администрации школы материал направлен в уполномоченный орган для привлечения по статье 127-1 КоАП РК", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 

Отметим, согласно статье 127 УК РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

При этом, если то же нарушение было установлено повторно в течение года после наложения административного взыскания, оно влечет штраф в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Согласно статье 127-1 КоАП РК, несообщение работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге) .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045045-uchiteley-i-roditeley-nakazhut-za-nedetskie-igry-shkolnikov-v-pavlodare/

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