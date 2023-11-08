Массовый падеж скота случился в ЗКО: фермеры винят вакцинацию (видео)

В Западно-Казахстанской области зафиксировали массовой падеж скота. Фермеры винят вакцинацию, а ветеринары пока не могут установить причину гибели животных, сообщает телеканал "Астана".

Как рассказали животноводы ЗКО журналистам, за последние недели по неизвестным причинам здесь умерли десятки коров. Сначала животные начинали хромать, потом на их коже появлялись уплотнения, а потом они просто падали замертво.

Сами фермеры считают, что причина падежа скота в недавней вакцинации.

"Мы думаем, что в Бурлинском районе гибнет скот от эмфизематозного карбункула. Главный признак, на который мы обратили внимание - у животных в зоне бедер, шеи и груди образовались уплотнения. Там скапливается вода, затем начинается внутреннее кровотечение и скот погибает. Точную причину гибели скота мы не знаем, но все заболевшие животные были привиты", - заявил глава Союза фермеров Бурлинского района Бакыт Далабаев.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что на месте работают ветеринарные инспекторы. Взяты пробы.

По предварительным данным, эмфизематозный карбункул не подтвердился. Поэтому если падеж скота продолжится, специалисты просят сельчан сразу же сообщать в ветеринарную службу.

"Ветеринары срочно выехали туда, взяли пробы. Сейчас сдали в республиканскую лабораторию. 7-8 дней и анализ будет готов. Мы вам ответ дадим, какая болезнь. Необходимую дезинфекцию мы провели на местах, все необходимые меры приняты", - сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

На опасения фермеров по поводу вакцинации ответили в управлении ветеринарии ЗКО.

"Я знаю, что у фермеров и глав крестьянских хозяйств есть сомнения в эффективности данной вакцины. Поэтому областная ветеринарная инспекция отправила вакцину в Национальный референтный центр по ветеринарии. Сейчас эпизоотическая ситуация в районе под контролем", - сообщил глава отдела управления ветеринарии ЗКО Балдай Сапаргали.