"Скорая" по пути к пациенту с сердечной недостаточностью застряла в грязи в Караганде (видео)

Вчера в Караганде машина скорой помощи по пути к пациенту с сердечной недостаточностью застряла в грязи на одной из улиц города. Вытащить авто помогли сотрудники ДЧС региона, передает eKaraganda.kz.

"Приехала скорая помощь и застряла, одну машину экстренной службы стала вытаскивать другая. Затем приехал автомобиль УАЗ, тоже не смог вытащить. И только с помощью службы ЧС удалось решить проблему. Все это время на линии не было несколько машин экстренных служб. Очень просим обратить внимание на нашу проблему. Примите меры", – рассказала жительница Караганды Анастасия Пряхина.

В пресс-службе Департамента по ЧС Карагандинской области сообщили, что вызов поступил 5 ноября в 16:49.

"Поступило сообщение о том, что на улице Сочинская, вблизи дома, застряла в грязи машина скорой помощи, следовавшая с вызова на новый вызов. Своими силами и дежурным УАЗом скорой помощи вытащить застрявший автомобиль не удалось. После чего медики позвонили на пульт ДЧС. По прибытии, в 16:57, силами ДЧС, с помощью троса, удалось вытащить карету скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали изданию, что машина скорой помощи (бригада №49) ехала к пациенту с выраженными нарушениями внешнего дыхания, хронической сердечной недостаточностью, однако застряла возле дома №34 и не смогла продолжить движение.

"Вызов переназначен на бригаду №42, доезд до пациента с момента приема вызова задержан, однако не повлиял на состояние пациента", – добавили в облздраве.

В ведомстве отметили, что из-за ЧП на дороге бригада №49 была отвлечена более чем на два часа.

Как сообщили изданию в акимате района имени Алихана Бокейханова, дорога по улице Сочинская включена в перечень дорог, которые необходимо отремонтировать в следующем году. Но ремонт будет производиться только при наличии финансирования.