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В Усть-Каменогорске три дня подряд не прекращаются дожди: улицы залило водой (видео)

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Мужчина с зонтом под дождем
Прохожий с зонтиком. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске уже три дня подряд не прекращаются дожди - ливневая канализация не справляется с объемами поступающей воды, улицы превратились в лужи, передает телеканал "Хабар".

Сами горожане шутят, что сейчас город похож на Венецию - улицы превратились в каналы. Машины буквально плывут по дорогам, а пешеходам приходится идти прямо по лужам.

"Очень сложно! Все асфальты, все дороги – все залито! Проезжая часть, автобусы едут по проезжей части, ну, по тротуару брызгают во все разные стороны. Пройти по тротуару невозможно! Потому что брызги летят на тебя. И ты идешь все время по колено в воде! Ну, хотелось бы, чтобы все вот эти стоки, люки эти все на дороге везде функционировали", - поделилась жительница города Валентина Ротт.

Ливневая канализация, как передает телеканал, с нахлынувшими потоками не справляется. Поэтому коммунальщики несут круглосуточную службу. Откачано уже больше 2 тысяч кубометров воды.

"Работаем день и ночь, по сменам. Дождь идет без остановки, и мы трудимся так же. Но без этого никак, стараемся для людей. Пешеходы пройти не могут. Ливневая канализация не справляется. Забивается мусором с дороги. Приходится чистить постоянно. А главное, откачиваем воду, потому что не везде еще есть эти ливневки", - рассказал сотрудник коммунальной организации "Таза Өскемен" Кадылбек Дукей.

И яркий тому пример – пересечение улиц Назарбаева и Менделеева. Колодец есть лишь в начале улицы, на другом перекрестке, поэтому лужи собираются огромные.

"Проблема в том, что 3 дня дождь идет, не переставая, 24 часа в сутки. Были задействованы более 10 техник, свыше 10 мотопомп. То есть дворовые территории тоже откачиваем. Больше 50 человек задействовано в этой работе. Но где нет ливневых колодцев, мы в будущем планируем поставить", - начальник участка коммунальной организации "Таза Өскемен" Айбек Касаинов.

По словам экспертов, чтобы минимизировать потопы, городу нужна грамотная система организации ливневой канализации. Дождь же в областном центре пока останавливаться не собирается. Синоптики предупреждают, еще 3 дня сохранится такая погода. Но из-за похолодания добавится еще и мокрый снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043465-v-ust-kamenogorske-tri-dnya-podryad-ne-prekraschayutsya-dozhdi-ulitsy-zalilo-vodoy-video/

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