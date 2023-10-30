Ветер до 28 м/с, туманы и метель: почти во всех регионах Казахстана ожидается непогода

На вторник, 31 октября, штормовые предупреждения объявили почти во всех областях Казахстана. Синоптики предупреждают о сильном ветре, осадках и тумане, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Астане, по прогнозам метеорологов, временами ожидаются туман и гололед.

В Алматы 31 октября днем пройдет сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В Шымкенте также утром и днем ожидается сильный дождь. Скорость ветра – до 15-20 м/с.

При этом утром и днем в центре области Жетісу ожидается сильный дождь, в горных районах – временами сильные осадки в виде дождя и снега. Днем в горных районах области временами туман. Днем в центре, на востоке, западе региона порывы ветра до 15-20 м/с, а временами – до 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на северо-востоке и востоке порывы ветра 15-20 м/с.

31 октября утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах – туман. На севере, западе, а также в горных и предгорных районах области – ветер 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

31 октября ночью в Карагандинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области – туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Костанайской области ожидается туман. На севере, востоке области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Ұлытау ожидаются туман, гололед. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

31 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на востоке, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днем на востоке, юге области Абай ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере, востоке области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный днем на востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на большей части Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью во вторник на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Ночью на большей части, днем на севере, юге, востоке области ожидается гололед. На юге, востоке области ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 17-22 м/с, днем на юге, в горных районах области временами 24-29 м/с.