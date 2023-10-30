Блэкаут в Астане: есть ли пострадавшие из-за аварии, рассказали в акимате

Первый заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов на брифинге в РСК прокомментировал вопрос о последствиях аварии в Астане, когда три района города остались без электричества, передает NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что из-за отключения по городу некоторое время не работали светофоры. Они поинтересовались, по каким улицам светофоры были отключены и сколько ДТП зафиксировали в городе по причине отключения светофоров и электричества в целом.

"Из-за внештатной ситуации какая-то часть светофоров правого берега была отключена, это продолжалось порядка 1,5-2 часов, по мере устранения аварии светофоры были запущены в работу - нет пока точной информации о количестве ДТП, возможно, произошедших на улицах города и связанных с отключением светофоров. После проведения соответствующего анализа предоставим письменно информацию", - сказал Нурлан Нуркенов.

Он также сообщил, что информация о застрявших в лифтах людях также требует дополнительного времени.

"Изучаем этот вопрос. Мы также готовы соответствующую аналитику выполнить и соответствующую информацию предоставить. По жертвам аварии по улицам, роддомам и больницам - такой информации нет и таких происшествий тоже нет.

Слава богу, у нас все нормально, пациенты получают медпомощь в полном объеме, никакой угрозы их жизни и здоровью нет, фактов мародерства не было. Если есть информация, можете к нам обратиться, мы перепроверим. Но на сегодня таких случаев либо обращений в ДП или в акимат не было", - резюмировал замакима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны - Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

Сегодня в акимате назвали причину произошедшего.