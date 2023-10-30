Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Блэкаут в Астане: в акимате Астаны озвучили хронологию ЧП

Опубликовано:

Высоковольтные вышки
Вышки. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в Службе коммуникации Астаны замакима столицы рассказал хронологию вчерашнего отключения электричества в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замакима Астаны Нурлана Нуркенова, в 21:57 в столице произошло аварийное отключение на открытых распределительных устройствах ТЭЦ-2, далее произошло отключение 10-ти городских подстанций, подключенных к ТЭЦ-2, что привело к ограничению подачи электроэнергии – в основном, на правом берегу Астаны.

"Далее в 23:00 была введена подстанция Аэропорт, в 23:10 – подано напряжение подстанции Байтерек, и так далее до 2:00 все подстанции были введены в работу.

Следует отметить, что никакого технологического нарушения работы 2-й станции не было. ТЭЦ-2 продолжала и продолжает работу в штатном режиме. Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях.

Если мы простыми словами скажем – это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Это нештатная ситуация была в течение нескольких часов устранена, в 2 часа ночи все абоненты были обеспечены электроэнергией", — заявил замакима.

Он добавил, что отключения коснулись и некоторых социальных объектов – в частности, лечебных учреждений.

"По всем медобъектам сработали дизель-генераторы, энергия была обеспечена. В момент аварийной ситуации дизель обеспечивает реанимации и операционные блоки – каждый дизель-генератор отработал, деятельность в медучреждениях под угрозу поставлены не была", — добавил Нуркенов.

Как сообщил глава комитета Минэнерго Сунгат Есимханов, для выяснения причин аварии в Астане создана комиссия – она должна предоставить информацию в течение 10 дней.

Напомним, вчера вечером в Астане случилась крупная авария, которая привела к отключению электричества на правом берегу города.

В мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны - Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

Также сегодня ночью во время блэкаута в многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 72-летняя женщина.

Сегодня в акимате подробно сообщили о причинах блэкаута.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043192-blekaut-v-astane-v-akimate-astany-ozvuchili-hronologiyu-chp/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.