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Минздрав отправил группу врачей в Караганду после пожара на шахте

Опубликовано:

Врач в маске
Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство здравоохранения отправило в Караганду для оказания консультативной помощи пострадавшим группу высококлассных врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Для спасения жизни и здоровья пострадавших горняков оказывается вся необходимая медицинская помощь с привлечением лучших специалистов отрасли. Так, Минздрав отправил в Караганду группу врачей в составе токсиколога, травматолога-ортопеда и нейрохирурга.

"На данное время 18 человек доставлены в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова, из них 17 госпитализированы на стационарное лечение, 1 пострадавший находится на амбулаторном лечении. 

15 пострадавших с отравлением токсическими газами, легкой и средней степени тяжести, без ухудшения состояния получают лечение в отделении токсикологии больницы. Один человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой, состояние тяжелое, стабильное, в сознании.

Еще один пострадавший получает медпомощь в отделении травматологии, состояние средней тяжести", - говорится на официальном сайте Минздрава.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Напомним, минувшей ночью произошел взрыв на шахте имени Костенко в Караганде. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров. К настоящему времени обнаружены тела 21 человека, еще 23 шахтера остаются под землей.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших.

"15 человек госпитализированы в клинику Х. Ж. Макажанова на Юго-Востоке с отравлением угарным газом, у одного – отравление угарным газом тяжелой степени, у остальных – легкой и средней степени. Двое находятся в клинике Х. Ж. Макажанова в Михайловке – один из них в тяжелом состоянии в реанимации, другой – в отделении травматологии после операции", –сообщали медики.

После ЧП сегодня утром министр по ЧС Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, был введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

При этом глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

При этом в пресс-службе правительства сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042936-minzdrav-otpravil-gruppu-vrachey-v-karagandu-posle-pozhara-na-shahte/

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