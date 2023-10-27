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Ущерб на 7 млрд тенге: клиенты компании L-Capital уже 4 года не могут вернуть деньги

Опубликовано:

Вкладчики компании
Вкладчики компании. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Клиенты компании L-Capital в Алматы уже четыре года не могут вернуть свои деньги - дело о признании компании финпирамидой вернули в прокуратуру, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали вкладчики компании журналистам, сейчас они практически на грани нервного срыва - несостоявшиеся инвесторы уже четвертый год пытаются вернуть свои деньги. Но все попытки тщетны.

"Я поверила рассказам о том, что у них есть свой завод по производству соли, у них есть своя собственная птицефабрика. По моим понятиям я понимала, что я инвестирую в производство, чтобы получать дивиденды - о 20 тысяч. Складываешь, набираешь 800 тысяч тенге, и плюс тебе еще сверху дадут 200 тысяч тенге - и ты получишь миллион. У меня как раз дочь оканчивала 11-й класс. Думала, на выпускной подсоберу немного", - рассказала Майра Жакупова.

Клиенты компании рассказывают, им предлагали инвестировать в производство. Каждому вкладчику обещали внушительные дивиденды - до 30 процентов годовых.

Татьяна Лобанова узнала о финансовой организации от коллеги, с которым проработала 25 лет. Она перечислила на чужой счет 3 миллиона тенге.

"Он бортинженер, я бортпроводница. Все было сделано на доверии - мы это называем "зазывалой". Он просто людей - тех, кто ему доверяет, - приглашал в эту компанию. Работал под проценты, что-то имел от этих вложенных денег… да не "что-то", а очень много! Наше дело после трех лет доследования опять отправили на дорасследование", - рассказала другая клиентка компании Татьяна Лобанова.

Другая вкладчица - Индира Батырбекова - продала единственную квартиру в Алматы и отдала мошенникам 50 тысяч долларов. Женщина хотела рассчитаться с долгами и купить новое жилье, а в итоге осталась на улице с тремя детьми. Вложить свои деньги в компанию ее уговорила соседка.

"Вот эта соседка буквально из дома не выходила. Она говорила, что она тоже вложила деньги. Она уже приобрела жилье и все. Она мне сказала: "Положишь на один год. Я положила не в акции. Год работают мои деньги и приносят мне дивиденды - 30%". На тот момент они говорили, что у них есть прииски золотые и куры золотые", - рассказала алматинка Индира Батырбекова.

По данным телеканала, потерпевшими по делу на сегодня признаны больше тысячи человек. Ущерб составляет около 7 миллиардов тенге.

Люди говорят, дело почти дошло до суда, но его вернули в прокуратуру. Сколько человек проходит в качестве подозреваемых и где они сейчас, в ведомстве ответить затруднились.

"Постановлением Бостандыкского районного суда вышеуказанное уголовное дело 9 октября было возвращено прокурору в порядке статьи 323 Уголовно-процессуального кодекса РК. Однако 20 октября 2023 года прокуратурой города на вышеуказанный судебный акт внесено частное ходатайство, которое будет рассмотрено в городском суде", - заявил официальный представитель прокуратуры Алматы Нурсултан Жиделбай.

Детали в надзорном ведомстве пока разглашать не могут, поскольку решение еще не вступило в законную силу. А людям остается надеяться, что дело все-таки дойдет до суда и у них появится шанс вернуть свои деньги.

Источник: КТК

Дело компании L-Capital

В феврале 2021 года десятки вкладчиков пришли штурмовать офис компании L-Capital. Они рассказали, что вложили в компанию миллионы тенге, поверив обещаниям о выплатах и дивидендах, но в итоге остались ни с чем.

Буквально через несколько дней полиция сообщила о задержании основателя компании, гражданки И.

Однако после задержания женщины расследование дела затянулось, и в 2022 году вкладчики собрались у здания прокуратуры, чтобы на их дело обратили внимание.

Помощник прокурора города Алматы Бауыржан Тулендинов тогда сообщал, что дело в отношении компании L-Capital расследуется по двум статьям Уголовного кодекса.

"Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере, создание и руководство финансовой пирамидой. В настоящее время подозреваемыми по делу признаны 12 человек. Досудебное расследование продолжается", - заявил Тулендинов.

В июне прошлого года стало известно, что подозреваемых выпустили под подписку о невыезде. Эта новость возмутила обманутых клиентов компании.

В начале этого месяца вкладчики вновь собрались возле прокуратуры Алматы. Люди переживали, что дело будет возвращено из суда, что в итоге и произошло.

Общие признаки финансовой пирамиды

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег, с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042731-uscherb-na-7mlrd-tenge-klienty-kompanii-l-capital-uzhe-chetyre-goda-ne-mogut-vernut-dengi-video/

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