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30 лет независимости Казахстана

В 5 регионах Казахстана построили хирургии международного класса

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Отделение хирургии
Отделение хирургии. Фото: facebook.com/SabyFoundation

Благотворительный Фонд «Саби» открыл пятое высокотехнологичное отделение экстренной детской хирургии в городе Атырау. В открытии участвовали Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова, передает официальный Facebook-аккаунт фонда.

Это самый крупный объект, реализованный Фондом в рамках своего проекта «Экстренная детская хирургия». Здесь запущено три операционных блока, в которых установлено передовое медицинское оборудование, позволяющее проводить сложнейшие хирургические операции. Стоимость объекта составила 569 миллионов тенге. Площадь ремонтных работ – 900 кв.м.

Первое отделение экстренной хирургии было открыто Фондом в Алматы в мае 2019 года. Второе – в Семее в январе 2020 года. Третье — в Актау в июне 2021 года, четвертое в Петропавловске в феврале 2022 года. Общий бюджет проекта составил 1 миллиард 636 миллионов тенге.

В торжественном открытии пятого высокотехнологичного отделения экстренной детской хирургии в городе Атырау приняли участие бизнесмен Кенес Ракишев и президент благотворительного фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова.

Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев
Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев. Фото: facebook.com/SabyFoundation

«Со дня открытия Фонда «Саби» в 2002 году, одним из приоритетных всегда было и остается медицинское направление. «Медицинским проектом» Фонда охвачены все регионы Казахстана, от областных до сельских медучреждений. Это ремонтные работы и реконструкции, оснащение больниц и обучение специалистов, закуп лекарственных средств и поддержка врачей.

Проблема в том, что 60% зданий медучреждений в Казахстане были построены еще в 50-60-х годах прошлого века. Проектирование больниц осуществлялось, а где-то до сих пор выполняется, еще по советским СНиПам и СанПиНам, которые устарели и требуют обновления. Большинство больниц и поликлиник остро нуждается в модернизации и переоснащении. Пространства без перегородок, уютные зоны ожидания, интуитивно понятная навигация, высокотехнологичное оборудование и самые квалифицированные специалисты – такой должна быть современная больница.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, мы построили экстренные детские хирургии в Актау, Алматы, Семее, Петропавловске и Атырау. Мы создаем максимально комфортные условия обеим сторонам – врачу и пациенту», - рассказала Асель Тасмагамбетова, президент благотворительного фонда «Саби».

Отделение хирургии
Отделение хирургии. Фото: facebook.com/SabyFoundation

Хирургический блок в Атырау был построен на базе областной детской больницы, которая оказывает медицинскую помощь более 250 тысячам детей города и области.

Открытие отделения хирургии
Открытие отделения хирургии. Фото: facebook.com/SabyFoundation

Здание больницы введено в эксплуатацию в 1974 году, в последний раз ремонт медицинского учреждения был осуществлен 2013 году, при этом реконструкция проводилась по стандартам, утвержденным еще в 2000 году, без учета современных требований пациентов и врачей.

Полная реновация и оснащение современным оборудованием позволит врачам проводить уникальные операции на месте, не теряя драгоценного времени на транспортировку, а вовремя оказанная медицинская помощь позволит значительно сократить инвалидизацию детей.

Открытие отделения хирургии
Открытие отделения хирургии. Фото: facebook.com/SabyFoundation

Открытие отделения хирургии
Открытие отделения хирургии. Фото: facebook.com/SabyFoundation

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041927-v-5-regionah-kazahstana-postroili-hirurgii-mezhdunarodnogo-klassa/

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