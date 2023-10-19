Порыв трубы в центре Алматы: подачу тепла и горячей воды восстановили

Подачу тепла и горячей воды в ряд зданий Бостандыкского района Алматы полностью возобновили после порыва трубы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Подача отопления и горячей воды в жилые и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Гагарина — Ходжанова — Короленко — Розыбакиева, возобновлена", – говорится в сообщении акимата.

Напомним, вчера в данном районе произошел порыв трубы. Видео с места происшествия появились в соцсетях. Из-за нештатной ситуации здания, расположенные в контуре вышеупомянутых улиц, отключили от теплоснабжения. Порыв удалось локализовать в этот же день.

Подачу теплоснабжения для поддержания температурного режима в жилых домах возобновили жителям района в ночь с 18 на 19 октября.

"Работы были возобновлены на следующий день с 09:30, и к 15:00 – полностью завершены. Теплотрасса введена в строй и работает в заданном режиме. Данный трубопровод диаметром 800 мм в работе с 1976 года, и отслужил свой нормативный срок", – сообщили в акимате.

Отмечается, что нормативный срок сетей теплоснабжения – более 25 лет. При этом общая изношенность теплосетей по Алматы составляет 59,2%.

В акимате напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем по номерам:

+7 (727) 378 06 65 (круглосуточно);

+7 (727) 341 07 77 (с 08:00 до 18:00) или 109.

Добавим, с завтрашнего дня в Алматы запустят новый пригородный маршрут до поселка Каргалы – №236. Автобусы будут курсировать с интервалом в 17 минут.

Также напомним, что в ноябре прошлого года на пересечении улиц Гоголя и Шарипова прорвало трубу теплотрассы. Как рассказали очевидцы, фонтан воды, бивший из-под земли, достигал 5-6 метров в высоту.

Причиной порыва стала наружная коррозия трубы. На следующий день последствия происшествия ликвидировали, подачу отопления восстановили.

13 января в городе ночью прорвало трубу, расположенную на углу улиц Мынбаева и Ауэзова. Несколько улиц из-за этого затопило.

Через несколько дней на территории ЖК "Жайлы" в Алматы прорвало теплотрассу. К утру подачу тепла и горячей воды жителям комплекса возобновили.