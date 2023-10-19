Сгенерированное нейросетью видео с Токаевым распространили мошенники

В соцсетях появилось видео, на котором президент Казахстана якобы призывает инвестировать в новую платформу Илона Маска. Фактчекеры предупредили, что это дипфейк, передает StopFake.kz.

В распространившемся ролике Касым-Жомарт Токаев якобы рассказывает о разработке новой инвестиционной платформы, которая была создана совместно с Илоном Маском. Она, как следует из видео, якобы должна позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

Фактчекеры сообщили, что проверили ролик при помощи онлайн-детектора дипфейков и установили, что видео было сгенерировано нейросетью.

"В крупных казахстанских или англоязычных СМИ нет сообщений о том, что Илон Маск и правительство РК совместно разработали некую инвестиционную платформу. Подобные сообщения также отсутствуют и на официальном сайте президента РК.

В Сети есть множество публикаций об инвестиционной платформе Илона Маска. Все упоминания о ней гласят, что это обман. На самом деле никакой платформы для пассивного заработка Илон Маск не создавал, а приглашения вложить деньги в подобные стартапы – дело рук кибермошенников", – предупредили казахстанцев специалисты.

Подчеркивается, что видео с участием президента РК – дипфейк, а инвестиционной платформы от Илона Маска не существует.

При этом напомним, что в конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советуют использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

При этом в середине сентября в социальных сетях появилась фотография, на которой министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Снимок оказался фейковым.

Позже этот пост прокомментировали в МВД.

"По результатам проверки сайта выяснилось, что сайт расположен на зарубежных площадках. В связи с этим в уполномоченный орган было направлено уведомление для блокирования сайта. Дополнительно проводятся работы по установлению лиц, причастных к размещению данной информации", – сообщили в министерстве.

Еще раньше в интернете появился сайт, на одной из страниц которого размещено несуществующее интервью министра финансов РК. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле оказался фейком.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.