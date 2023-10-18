Инфекционная больница оказалась переполнена пациентами из-за кори в Актобе

В Актобе оказалась переполнена инфекционная больница из-за пациентов с корью, в городе дополнительно развернут стационар в одном из санаториев.

Как сообщает региональное издание "Диапазон", всего с начала года в Актобе корью заболели 828 человек. Как рассказал глава облздрава Рустем Исаев, первый случай был зафиксирован в феврале у человека, прилетевшего из Турции, который там лечился и был в контакте с больным.

"Сегодня в инфекционной больнице уже 81 пациент. Поэтому разворачиваем стационар на 80 мест в "Чайке". У кого легкая форма, лечатся амбулаторно, в стационары госпитализируем больных с осложнениями от кори – пневмонией, бронхитом, отитом", – рассказал Рустем Исаев.

При этом, по его словам, в районах ситуация получше – Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах в больницах лежат 15 больных с корью. 80% заболевших от кори не прививались.

Как отмечает издание, на вакцинацию из республиканского бюджета было выделено 90 млн тенге, область получила 30 тыс. доз вакцин. От кори прививают детей от 0 до 18 лет, молодежь от 18 до 30 лет, медработников до 55 лет, не получавших вакцину от кори.

Пик кори, по прогнозам, продлится в области до ноября, затем возможен спад.

Напомним, вчера эпидситуацию с корью в Астане назвали нестабильной в УОЗ. Чуть ранее в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы. Из-за вспышки болезни школьников в одной из школ отправили на дистанционку.

Что такое корь?

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минздрава РК, корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями. Первые признаки кори:

общее недомогание;

повышение температуры тела;

головные боли;

насморк;

боль в горле;

светобоязнь;

покраснение глаз;

слезоточивость (конъюнктивит);

кашель.

Основной признак – сыпь по всему телу, распространяющаяся с верхней к нижней части тела, а также белые и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти. Основные рекомендации Минздрава населению: