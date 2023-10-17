28 млн тенге в ОАЭ против 51 тыс. тенге у нас: штраф за курение кальяна в Казахстане сравнили с другими странами

На брифинге в СЦК, посвященном теме курения кальянов в общественных местах, сегодня сравнили штрафы за это правонарушение в Казахстане и в других странах мира, передает корреспондент NUR.KZ.

"Давайте посмотрим, какие примеры штрафов (за курение в общественных местах – прим.ред.) за рубежом. Например, Ирландия – штрафы за нарушение антитабачного законодательства составляют 3 тыс. евро, это 1,5 млн тенге. Великобритания – от 200 до 2500 футов, 1,4 млн тенге. Греция – 1500 евро или 752 тысячи тенге, США – от 250 до 1000 долларов, в тенге – 477 тысяч тенге. В ОАЭ – до 270 тыс. долларов или 28,8 млн тенге.

Наши штрафы на физическое лицо в размере 15 МРП, которые еще сокращаются в два раза, если уплатить в короткое время, это чуть более 25 тыс. тенге – не впечатляют. Особенно, по сравнению с тем, что за ночь рестораторы, которые этим занимаются (предоставляют возможность курения кальяна – прим.ред.) зарабатывают около 3 млн тенге, поскольку кальян курят долго и в больших количествах заказывают еду и напитки. В Казахстане не только низкие штрафы, но и полная безответственность предпринимателей", – заявил председатель РОО "Казахстанский Союз юристов" Серик Акылбай.

Как пояснили представители Минздрава на брифинге, согласно кодекса от 7 июля 2020 года № 360-VI "О здоровье народа и системе здравоохранения", табак для кальяна и кальянные смеси отнесены к табачным изделиям, что ввело частичный запрет на их употребление в общественных местах.

Кто платит штрафы за курение кальяна

Однако, по данным МВД, ответственность за курение кальяна в общественных местах несут только физические лица – штрафов для предпринимателей за это нет.

"Потребление таких изделий (кальяна – прим.ред.) запрещено в общественных местах, организациях для отдыха несовершеннолетних, ночных клубах, дискотеках, пунктах общественного питания. За нарушение данных запретов предусмотрено административное взыскание – штраф в 15 МРП. За повторное совершение – 20 МРП", – пояснил замглавы КАП МВД РК Азамат Куримбаев.

В Казахстане нет полного запрета на потребление табачных изделий, в том числе и кальяна. Это частичный запрет и в определенных местах – то есть, на покупку, продажу, потребление в домашних условиях нет запрета кроме ограничения по возрасту, подчеркнули в полиции.

"При этом, в настоящее время не предусмотрена ответственность в отношении субъектов предпринимательства, которые реализуют кальяны в увеселительных заведениях. То есть, привлекаются к ответственности физические лица, а субъекты предпринимательства остаются в стороне. Кроме того, в большинстве случаев субъекты предпринимательства, пользуясь мораторием (на проверку бизнеса – прим.ред.), уже открыто предоставляют услуги кальяна, что недопустимо", – заявил Куримбаев.

Напомним, в 2020 году был введен в действие Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, и одной из норм устанавливались ограничения на курение кальяна. В тексте документа отмечалось, что его нельзя курить в заведениях (в кафе, на летних террасах), в общественных местах и просто на улице. Разрешалось оно лишь в частном порядке, у себя дома.

Отметим, что в сентябре текущего года о проблеме с кальянными высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Градоначальник признал, что такая проблема, действительно, имеется. По его словам, предприниматели интерпретируют закон так, что кальяны запрещены в помещениях, но разрешены на летниках. Он пообещал разобраться в этом вопросе.