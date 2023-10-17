"Относимся как к нонсенсу": о женщинах - домашних тиранах высказались в МВД Казахстана

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве назвал регионы, где наибольший показатель бытового насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха привел цифры по количеству обращений.

"Количество обращений, зарегистрированных по фактам бытового насилия: Астана – 7,5 тыс., Жамбылская область - 6790, Алматы - 6780, Павлодарская область – 6,5 тыс. и далее по убывающей Атырау, Актобе, ВКО, Караганда, Мангистау", – сказал он.

Прокомментировал он и вопрос том, встречаются ли женщины – абьюзеры.

"Конечно, мы пока к этому относимся как к нонсенсу. Тем не менее есть и мужья, которые на жен жалуются. Статистика небольшая совсем, процентов 10, но разные есть факты. И на детей жалуются родители, и наоборот – дети жалуются, совершеннолетние причем", – заявил вице-министр.

Бытовое насилие в Казахстане

В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усилить ответственность за домашнее насилие. Он подчеркивал, что если тех, кто устраивает погромы в семье, не накажут, они могут стать еще агрессивнее, тогда как пострадавшие останутся совершенно беззащитными.

В этом году стало известно, что дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию. Также в Казахстане была ужесточена ответственность за бытовое насилие.

В конце сентября эксперты заявили, что бытовое насилие в Казахстане негативно влияет и на экономику страны. Так, со слов члена нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Азизы Шужеевой, бытовое насилие обходится госбюджету в 60 млрд тенге. А потери трудовые, от того что женщины выпадают из продуктивной занятости, составляют минус 1,6% к ВВП.

Кроме того, недавно депутат предложил штрафовать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров - это предложение прокомментировали в МВД. Замглавы ведомства считает, что это предложение не поддержат.

Сегодня правительство опубликовало номер единой горячей линии по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Туда круглосуточно смогут обращаться казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга.

Накануне глава управления КАП МВД РК Руслан Каржаспеков рассказал, какие меры предлагают для снижения уровня бытового насилия в Казахстане. По его словам, предлагаются следующие законодательные изменения: введение общественных работ, обязательное прохождение психокоррекционных тренингов, выселение агрессора из жилища, защитным предписанием предусмотреть запрет на употребление алкоголя.