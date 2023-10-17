10 автомобилей едва не сгорели при пожаре на СТО в Алматы
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Сегодня ночью на одной из СТО в Наурызбайском районе Алматы произошел пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали огонь, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня ночью на одной из СТО в Наурызбайском районе Алматы по улице Машана случился пожар. Видео, снятое на месте происшествия очевидцем, опубликовали в Instagram-профиле kris.p.original.
В ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали, что прибывшим на место пожарным удалось отстоять 10 автомобилей и значительную часть горевшего здания.
"17 октября в 01:03 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу в Наурызбайский район (по адресу – прим. ред.): улица Машана, 308/54", – сообщили в пресс-службе ДЧС.
По прибытии здание СТО горело на площади 100 кв. м.
"Огонь угрожал перейти на примыкающую автомойку и административные помещения. На защиту и тушение введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в сообщении.
Пожар локализовали (остановили его распространение) менее чем за полчаса, а ликвидировали в 01:41.
По информации ДЧС, принятыми мерами также удалось отстоять значительную часть помещений СТО.
Что делать при пожаре?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при возникновении пожара в помещении. Меры следующие:
- Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее.
- При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.
- Отключите электрооборудование.
- Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.
- При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.
- Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.
- Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041331-10-avtomobiley-edva-ne-sgoreli-pri-pozhare-v-sto-v-almaty/