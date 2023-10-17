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Почти на 700 тыс. тенге оштрафовали пенсионера за двойное гражданство в СКО

Опубликовано:

Поезда
Поезда. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Петропавловске на крупную сумму был оштрафован 72-летний мужчина, у которого выявили двойное гражданство России и Казахстана, передает Петропавловск.news.

По данным издания, сотрудники миграционной службы линейного отдела полиции на станции Петропавловск совместно с представителями Погранслужбы КНБ РК выявили нарушителя при проверке пассажирского поезда сообщением "Кисловодск – Тында".

"72-летний гражданин Российской Федерации нарушил законодательство Республики Казахстан о гражданстве", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Транспортные полицейские составили административный протокол по части 2 статьи 496 КоАП РК "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства" и материал направили в Специализированный суд по административным правонарушениям города Петропавловска.

По решению суда мужчину привлекли к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 МРП (690 тысяч тенге).

Отметим, что статья 496 Кодекса РК об административных правонарушениях регламентирует наказание за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве.

Так, согласно части 1, использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Во 2 части статьи указано, что несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

"Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, влекут штраф в размере 300 МРП (чуть больше 1 млн тенге) либо административное выдворение за пределы РК", – говорится в тексте 3 части данной статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041260-pochti-na-700-tys-tenge-oshtrafovali-pensionera-za-dvoynoe-grazhdanstvo-v-sko/

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