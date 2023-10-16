Запретить пить спиртное могут домашним тиранам в Казахстане

Глава управления КАП МВД РК Руслан Каржаспеков на брифинге ведомства рассказал, какие меры предлагают для снижения в Казахстане уровня бытового насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

Он отметил, что с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса (106 и 107), связанные с причинением тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью, ввели квалифицирующий признак "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Также с 1 июля вступили в законную силу поправки в КоАП. В том числе исключена возможность повторного примирения сторон, а также усилена административная ответственность за бытовое насилие.

Как итог, по его словам, в Казахстане наблюдается тенденция снижения бытовых преступлений на 2,5% - с 668 до 651, в том числе убийств на 4% - с 76 до 73, и тяжких преступлений на 10% - с 264 до 239.

Вместе с тем, исходя из практики МВД, по его словам, предлагаются следующие законодательные изменения:

введение общественных работ;

обязательное прохождение психокоррекционных тренингов;

выселение агрессора из жилища;

защитным предписанием предусмотреть запрет на употребление алкоголя.

И этим список не ограничивается.

Реакция властей на бытовое насилие в Казахстане

В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усилить ответственность за домашнее насилие. Он подчеркивал, что если тех, кто устраивает погромы в семье, не накажут, они могут стать еще агрессивнее, тогда как пострадавшие останутся совершенно беззащитными.

В этом году стало известно, что дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию. Также в Казахстане была ужесточена ответственность за бытовое насилие.

В конце сентября эксперты заявили, что бытовое насилие в Казахстане негативно влияет и на экономику страны. Так, со слов члена нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Азизы Шужеевой, бытовое насилие обходится госбюджету в 60 млрд тенге. А потери трудовые, от того что женщины выпадают из продуктивной занятости, составляют минус 1,6% к ВВП.

Кроме того, недавно депутат предложил штрафовать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров - это предложение прокомментировали в МВД. Замглавы ведомства считает, что это предложение не поддержат.

Сегодня правительство опубликовало номер единой горячей линии по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Туда круглосуточно смогут обращаться казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга.