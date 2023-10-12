Токаев заявил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023 высказался о развитии ИИ в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил Токаев, систему образования необходимо адаптировать к потребностям будущего рынка труда.

"Уже сейчас очевидно, что дальнейшее развитие автоматизации и искусственного интеллекта кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы", – сказал глава государства.

Президент сослался на аналитиков Goldman Sachs, которые прогнозируют возможное исчезновение сотен профессий и трехсот миллионов рабочих мест.

"Как показывает история, каждая технологическая революция сопровождалась подобными потрясениями. Наша задача – заранее подготовиться к новым реалиям", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к повсеместному исчезновению работы для людей.

"Вместо этого человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков. Поэтому новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи.

В этом плане в первую очередь следует повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. Для этого нужно решить проблему дефицита квалифицированных педагогов", – отметил президент.

Токаев добавил, что в Astana Hub успешно функционирует образовательная платформа, посредством которой студенты вузов учатся программировать.

"Правительство, думаю, проработает все детали и в пилотном режиме запустит подобную онлайн-площадку для школьников", – сказал он.

Во время своего выступления на форуме Digital Bridge 2023 президент РК также поручил правительству внедрить 5G в Казахстане до конца 2025 года.

Кроме того, он высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев также поручил кабмину обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.