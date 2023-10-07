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"Все гниет, разлагается": свалка куриных тушек появилась близ Астаны (видео)

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Тушки птиц
Тушки птиц. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Житель села в Акмолинской области пожаловался на груду гниющих тушек птиц, которые, по его словам, скидывает местная птицефабрика. Областной акимат высказался о ситуации, пишет корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовали в Instagram-профиле "Жалобы Астана".

На кадрах – вырытая посреди степной местности большая и глубокая яма, рядом с которой лежат тушки птиц, предположительно кур.

По словам автора видео, данная картина наблюдается недалеко от аула Акмол, пригорода Астаны. Местная птицефабрика, как рассказал мужчина за кадром, периодически скидывает подобные отходы в большом количестве прямо рядом с поселением.

"Это все гниет, разлагается, нам дышать нечем! Уже не знаем как с этим бороться. Это все влияет на экологию", – говорится в описании к видео.

Местные жители опасаются, что это скажется на их здоровье.

В акимате Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту в соответствующие органы направлено обращение.

"Все уполномоченные органы держат на контроле данный вопрос. Направлено обращение в департамент экологии о проведении проверки фактов несанкционированного захоронения тушек птиц. По результатам проверки сообщим дополнительно", – рассказали в областном акимате.

Напомним, в конце мая предпринимателя из Астаны оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в одном из районов города. Бизнесмену выписали штраф. Также он оплатил стоимость найма 30 большегрузов, которые вывезли 700 тонн мусора со стихийной свалки на специальный полигон.

В июле жители одного из микрорайонов Актау сообщили, что вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК. А в начале сентября жители этого года пожаловались на горы мусора на пляже.

Позже прокуратура Алматы выявила незаконные факты засыпки русел рек и логов в городе строительными отходами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039978-vse-gniet-razlagaetsya-svalka-kurinyh-tushek-poyavilas-bliz-astany-video/

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