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Пьяный пассажир сорвал стоп-кран поезда в Астане

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Поезд стоит на станции
Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На станции Астана пассажир поезда "Петропавловск – Алматы" сорвал стоп-кран, из-за чего произошла непредвиденная остановка состава на 16 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Сообщается, что в линейное управление полиции на станции Астана поступило сообщение о том, что при въезде в столицу была применена остановка пассажирского поезда сообщением "Алматы – Петропавловск" из-за срыва стоп-крана.

Незапланированная стоянка поезда, по данным департамента полиции, составила 16 минут.

"В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции выявлен пассажир, совершивший противоправное деяние. Им оказался 36-летний житель Костанайской области. Вместе с тем стражами правопорядка установлено, что вышеуказанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без надобности произвел срыв стоп-крана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель по акту был снят с поезда. В отношении него составили два административных протокола по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по части 1 статьи 560 КоАП РК "Незаконное без надобности остановка поезда".

Наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

"Напоминаем, что срывать стоп-кран разрешается только в исключительных случаях, то есть при возникновении неисправности в вагоне, угрожающей жизни пассажиров или безопасности движения, при обнаружении пожара, за исключением случаев, когда поезд находится на мосту или под мостом и в других местах, не допускающих эвакуации пассажиров", – добавили стражи порядка.

Отметим, что согласно статье 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

При этом, по статье 560 КоАП РК, такие нарушения правил использования средств железнодорожного транспорта, как:

  • незаконный проезд в грузовых поездах;
  • посадка и высадка на ходу поезда;
  • проезд на подножках и крышах вагонов;
  • незаконная без надобности остановка поезда –

влекут штраф на физических лиц в размере 5 МРП.

Кроме того, выброс мусора и иных предметов из окон и дверей вагонов поездов, а также незаконное открытие наружных дверей во время движения поезда влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 3 МРП (10 350 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039197-pyanyy-passazhir-sorval-stop-kran-poezda-v-astane/

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