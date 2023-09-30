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Заморозки и туманы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

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Иней на цветке
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана - 1 октября непогода ожидает жителей некоторых областей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщается на официальном сайте метеослужбы, 1 октября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на юге области будут порывы 18 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса, а на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере и востоке Акмолинской области возможен туман.

В воскресенье ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. 1 октября на северо-западе, в центре, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра в горах Туркестанской области будет туман. Ветер юго-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 октября ночью на западе Павлодарской области тоже ожидается туман.

Предстоящей ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области - туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

1 октября ночью и утром на севере, востоке Костанайской области прогнозируется туман.

Отметим, ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в октябре - специалисты обещают частые осадки и похолодание.

В первой декаде месяца с частым прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди с грозами, усилением ветра с порывами до 15-23 м/с.

В начале второй декады на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

Очередная волна похолодания прогнозируется в конце месяца на всей территории страны, ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, туманы, гололед и порывистый ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038907-zamorozki-i-tumany-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/

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