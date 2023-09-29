Около сотни семей в Алматинской области могут остаться без тепла этой зимой

Жители села Кендала в Алматинской области боятся остаться без отопления. По словам сельчан, они демонтировали старые печи, так как их дома обещали газифицировать, но чиновники заморозили проект, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, порядка 100 семей рискуют остаться без отопления этой зимой в селе Кендала Алматинской области.

Сельчане говорят, что в этом году им пообещали провести газовое отопление. Из-за этого многие не подготовились к предстоящим холодам, не закупили уголь. Однако проект по газификации перенесли на следующий год.

"А откуда деньги взять? Мы 80 тысяч отдали, чтобы нам трубы провели. Если проблема не решится, мы в акимат пойдем греться. Обогревать электрически у меня пенсии не хватает. Это нужно много денег", – возмутилась одна из жительниц села Кендала.

Люди также утверждают, что заплатили за подведение труб к жилым объектам, а старые печи демонтировали.

"В этом году нам дали такую надежду, все взбудоражились. Нас заставили провести отопление до квартир. Получается, мы полностью демонтировали наше прежнее отопление. Многим здесь жителям сказали, что их лишат АСП, из-за того, что мы обратились в СМИ. Так же нельзя делать. АСП – это единственное, что помогает одиноким мамам существовать. Многие жильцы делали отопление в кредит", – рассказала другая сельчанка.

Однако в акимате ответили, что такая проблема не только у жителей этого села.

"30 лет люди же жили без отопления. Еще поживут. Такая проблема не только у них. Она есть у многих в сельском округе и даже в районе. Сам Талгар районный центр только в 2020-ом подключили к центральному отоплению. Понятно же, что остальные села за раз не сделаешь", – заявила замакима Кендалийского сельского округа Айгерим Айтжанова.

Как отмечают корреспонденты телеканала, взяться за центральное отопление чиновники собираются только в следующем году.

При этом несколько лет назад в другом селе Алматинской области произошел похожий случай. Тогда жители поселка Балпык в Алматинской области остались без отопления. Работники акимата и пожарные настояли на том, чтобы люди демонтировали печи, а сотрудники акимата пообещали провести централизованное отопление в квартиры 90 семей.

Однако жители не знали, что делать это им предстоит за свой счет, поскольку акимат отказался прокладывать теплотрассы к каждому дому.

Также напомним, в августе жители коттеджного городка в микрорайоне Уркер в Астане заявили, что могут остаться без света и тепла зимой. Их хотят отключить от временной электросети, а городские коммуникации устарели.

"Мы получили уведомление от строительной компании об отключении нас от временных сетей. Оказалось, что нас передавать некуда. Сети строительной компании не рассчитаны на постоянное обеспечение жилых домов такой мощности. Мы боимся зимой вообще остаться в домах, которые без отопления и пострадают все системы, то есть они разморозятся. Мы не ожидали – 10 минут езды от центра города Астаны, – мы столкнемся с такой вообще вопиющей историей. Мы в шоке", – рассказывала одна из местных жительниц.