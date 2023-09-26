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Хищения на 457 млн тенге выявили в управлении образования Алматы

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Денежные купюры номиналом десять и пять тысяч тенге лежат на столе
Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Хищения на 457 млн тенге выявили в управлении образования Алматы. Об этом рассказал глава городского департамента Антикора Арман Рахимов, передает корреспондент NUR.KZ.

В текущем году проведено 8 антикоррупционных мониторингов и 3 внешних анализа коррупционных рисков, по итогам которых внесено 129 рекомендаций, 24 лица привлечены к ответственности, сообщил спикер во время брифинга на площадке РСК.

По его словам, в сфере экономики и финансов в рамках проведения мониторинга единого окна закупок предотвращены потери из бюджета на сумму 4,3 млрд тенге.

"В сфере образования - по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в Управлении образования выявлены хищения бюджетных средств на сумму более 457 млн тенге. По ним начато четыре досудебных расследования, еще по трем материалам готовится заключение ДВГА", - сообщил Рахимов.

Также были возвращены в бюджет 734 млн тенге, предназначенные для фонда оплаты труда на 2023 год, заключил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на данный момент зарегистрировано более 100 уголовных дел в сфере образования с предварительным ущербом в 7,9 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038153-hischeniya-na-457-mln-tenge-vyyavili-v-upravlenii-obrazovaniya-almaty/

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