Свадебный кортеж грубо нарушил ПДД и был наказан в Семее (видео)

Участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в Семее за нарушения ПДД - на них составлено 16 административных протоколов, сообщается в официальном профиле полиции города в Instagram.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на подвесном мосту в Семее несколько автомобилей выстроились в шеренгу в ходе движения, из окон автомобилей высунулись пассажиры. Тем самым создалась аварийная ситуация.

Сотрудниками полиции были установлены все водители и пассажиры, причастные к данным правонарушениям.

"За нарушение правил пользования ремнями безопасности, правил перевозки пассажиров, правил маневрирования, создание аварийной ситуации и нарушение правил эксплуатации транспортных средств в отношении лиц, допустивших данные правонарушения, составлены 16 протоколов об административных правонарушениях, автомашины водворены на специализированную стоянку", - говорится в сообщении УП Семея.

Полицейские призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

В июне по Сети распространялось видео, на котором был запечатлен кортеж, грубо нарушающий правила дорожного движения в Шымкенте. Сразу 17 владельцев иномарок привлекли к административной ответственности.

В том же месяце нарушителей ПДД задержали прямо на дороге в Алматы - кортежу из дорогих авто полиция заблокировала путь. В итоге на водителей было составлено 11 административных протоколов.

В начале того же месяца в Актау беспредел на дороге устроили выпускники школ.