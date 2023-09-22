Огромное дерево рухнуло на проезжую часть в Алматы (фото, видео)

Огромное дерево упало на автомобиль в одном из районов Алматы. Жертв или пострадавших в результате происшествия не было. Дерево пришлось распиливать, чтобы убрать с дороги, пишет корреспондент NUR.KZ.

В Алматы на пересечении улиц Желтоксан и Макатаева дерево рухнуло на автомобиль. Соответствующие кадры опубликовал в Stories в Instagram очевидец.

Комментарий корреспонденту NUR.KZ дали в департаменте по ЧС города.

"В Алмалинском районе по улице Желтоксан (угол улицы Макатаева) дерево упало на автомашину марки Honda CR-V. Распилом дерева и очисткой проезжей части занимается ГКП на ПХВ "Служба спасения 109" аппарата акима Алматы. Жертв и пострадавших нет", – ответили в городском ДЧС.

Пострадавший автомобиль. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Напомним, в мае дерево упало на территорию летней террасы одного из ресторанов в Алматы – в этот момент там находились посетители. Пострадавших не было.

В начале июня такая же ситуация произошла на летней террасе другого городского заведения: произошедшее сумели заснять очевидцы.

В июле большая ветка упала на здание прокуратуры Медеуского района Алматы. В августе дерево рухнуло сразу на два припаркованных автомобиля.