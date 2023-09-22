"У вас классный президент": Ксения Собчак высказалась про Токаева (видео)

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая стала гостем в шоу казахстанской журналистки Динары Сатжан, высказалась про президента Казахстана, передает NUR.KZ.

Ксения Собчак приняла участие в программе "Late night show" журналистки Динары Сатжан. Выпуск опубликован на YouTube-канале The DS' Show.

В ходе разговора Сатжан отметила, что мы сейчас живем в Новом Казахстане. В ответ на это Собчак высказала свое мнение по поводу нынешнего главы государства.

"У вас классный сейчас президент, мне он нравится. Это не политическая реклама, я мало знаю вообще о том, что происходит в Казахстане. Мне просто нравится, что он умеет как-то дипломатично отстаивать свое. Мне кажется, это круто.

Особенно после форума, на который он приезжал в Россию, где моя любимая подруга Маргарита Симоньян постаралась его припереть к стенке, а он так раз, и говорит, нет, ребят, у меня своя история.

Мне нравится, когда люди умеют сохранить независимость, и при этом имеют свою позицию. Но при этом ни с кем не ссорятся. Мне кажется, в этом есть большая мудрость", – заявила российская телеведущая.

Момент, о котором идет речь, можно найти в конце 15-й минуты выпуска.

Как пишет издание Gazeta.ru, Ксения Собчак – журналистка, политик и телеведущая. Она является дочерью первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Собчак окончила факультет международных отношений МГИМО, но дипломатическую карьеру делать не стала, а начала пробиваться на телевидение.

При этом политическая деятельность Собчак началась с участия в массовых протестах 2011-2012 годов. Тогда она заявила о себе как об оппозиционерке. В 2018 году баллотировалась на президентских выборах, на которые шла как оппонент Владимира Путина, и заняла четвертое место, получив 1,68% голосов.

Сейчас она продолжает журналистскую работу: в 2019 году запустила собственный YouTube-канал "Осторожно: Собчак", на котором выходят интервью со знаменитостями и документальные фильмы.