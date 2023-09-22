"Вообще обнаглели уже": на водителей скутеров массово жалуются жители Тараза (видео)
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Жители Тараза вслед за алматинцами начали жаловаться на водителей скутеров и мопедов, разъезжающих по тротуарам, паркам и скверам, передает сайт телеканала КТК.
Любители двухколесного транспорта гоняют по тротуарам и нагло сигналят пешеходам, требуя расступиться.
"Смотрите, что это, мопеды ездят, шум такой стоит, сколько людей гуляет, дети маленькие. Вообще обнаглели уже, вообще!" - недовольны горожане.
По словам горожан, в городе не осталось такого места, где можно спокойно прогуляться с детьми. Причем один из таких парков находится буквально перед зданием областной полиции. Там скутеры даже можно арендовать.
После жалоб полицейские взялись за проблему и вышли в рейды. Стражи порядка уверяют, что штрафуют по 30-40 мопедистов в день.
При это некоторые водители двухколесного транспорта, завидев сотрудников, пытаются скрыться. Иногда это заканчивается погоней с мигалками.
Почти на каждого любителя двухколесного транспорта можно составить протокол и выписать ему штраф за отсутствие шлема, прав или слишком юный возраст. Правда, если все пункты соблюдены, признаются полицейские, запретить пугать горожан в парках никто не может.
"Имеется закон, по этому закону любой гражданин, который использует электроскутер, самокат, у него должно быть специальное обмундирование. Если у него нет спецобмундирования, мы в парке его останавливаем, составляем административный протокол. А если все есть, мы проводим беседу профилактическую", - сообщил зам. командира батальона дорожно-патрульной полиции УП Тараза Айдын Абдрахманов.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037630-voobsche-obnagleli-uzhe-na-voditeley-skuterov-massovo-zhaluyutsya-zhiteli-taraza-video/